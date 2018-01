Leagold Mining Corp. hat gestern die operativen Ergebnisse des Dezemberquartals sowie des Gesamtjahres 2017 für die Mine Los Filos in Mexiko bekanntgegeben. Die Gesamtfördermenge des Unternehmens lag 2017 mit 191.195 oz Gold im mittleren Bereich des Produktionsziels von 185.000-200.000 oz. Davon entfielen 145.192 oz auf die im April gekaufte Mine Los Filos.



Die Goldproduktion konnte dem Unternehmen zufolge von Quartal zu Quartal gesteigert werden und betrug in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres 53.446 oz. Gegenüber dem Septemberquartal entspricht das einem Plus von 12%.



Die Goldverkäufe beliefen sich im Gesamtjahr auf 194.882 oz und im Dezemberquartal auf 51.138 oz.



Zum Jahresende verfügte Leagold über Barmittel in Höhe von 54 Mio. US$.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de