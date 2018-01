Liebe Trader,

Zu Beginn dieses Jahres herrschte noch merkliche Abgabebereitschaft der Marktteilnehmer und drückte die Kursnotierungen des Dax-Index zeitweise unter die wichtige Marke und Nackenlinie von 12.841 Punkten abwärts. Damit drohten die regelkonforme Auflösung einer seit Oktober im Aufbau befindlichen SKS-Formation und eines handfesten Verkaufssignals. Doch nur einen Tag später setzte wieder eine unerwartete Erholungsbewegung ein, die bis zum EMA 50 bei 13.026 Zählern aufwärts reichte. Am Donnerstag folgte ein weiterer 190 Punkte schwerer Kursschub direkt an das Widerstandsniveau von 13.200 Punkten. Scheinbar zieht das deutsche Aktienbarometer endlich mit der Gewinnserie der US-Indizes gleich und kommt schon bald aus seiner Deckung hervor. Doch eine Sache bleibt noch zu erledigen, der Abwärtstrend bestehend seit den Rekordhochs muss erst noch überwunden werden.

Long-Chance:

Damit es tatsächlich zu einem handfesten Kaufsignal beim deutschen Aktienbarometer kommt, muss mindestens das letzte markante Zwischenhoch bei 13.338 Punkten überwunden werden. Nur dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Kursschub zunächst an die Jahreshochs aus 2017 bei 13.525 Punkten an, darüber könnte der Dax-Index problemlos noch bis in den Bereich von 13.650 Punkten vordringen. Geht es mit dem Barometer hingegen und mindestens per Tagesschlusskurs unter die Marke von 12.841 Punkten abwärts, so dürfte es zu einem Abverkauf zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei aktuell 12.546 Punkten kommen.

Wiederstände: 13.200 / 12.250 / 13.300 / 13.338 / 13.400 / 13.525

Unterstützungen: 13.026 / 12.900 / 12.850 / 12.800 / 12.745 / 12.676

Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 13.167 Punkte; 08:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

