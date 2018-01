SK last day L&S- Indikation Syngenta SYT 386.40 (04.01.) 413.00/ 415.00 7.14% 22:57:27 SolarWorld SWV 0.55 (18.08.) 0.57/ 0.59 5.96% 10:46:30 Hella Hueck & Co HLE 52.25 (04.01.) 54.91/ 54.94 5.12% 10:56:21 Tomorrow Focus TFA 2.90 (04.01.) 3.04/ 3.05 4.91% 10:54:03 Cargotec CGCBV 49.96 (04.01.) 52.09/ 52.61 4.78% 22:59:51 Air Berlin AB1 0.04 (04.01.) 0.03/ 0.04 -2.86% 10:33:32 Lotto24 LO24 10.66 (04.01.) 10.31/ 10.38 -3.00% 10:55:27 windeln.de WDL 2.14 (04.01.) 2.05/ 2.09 -3.50% 10:55:24 Aixtron AIXA 13.33 (04.01.) 12.83/ 12.85 -3.64% 10:57:35 Manitowoc MTW 34.34 (20.11.) 8.30/ 8.30 -75.83% 22:44:30 Hella Hueck & Co 03.01 09:00 ArthurDent |...

