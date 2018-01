Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technology, gab heute die Aufstockung

des 75% RIB Anteils auf 100% an der Exactal Group Limited (Australien / Hong Kong), dem Marktführer für Bau- und Kalkulationssoftware in Australien mit internationalen Niederlassungen in London, Manchester in UK, Kuala Lumpur in Malaysia, Auckland in Neuseeland, Austin in den USA, Singapur und Hong Kong, bekannt. Der Kaufpreis wurde vollständig mit eigenen Aktien bezahlt.

Thomas Wolf, CEO der RIB Software SE: "Wir sind stolz Exactal nun als vollwertiges Mitglied der RIB Familie begrüßen zu dürfen. RIB und Exactal teilen eine gemeinsame Vision für die Digitalisierung der Bauindustrie und sind Marktführer in ihren jeweiligen Gebieten: RIB durch die iTWO 5D BIM Enterprise Lösung und Exactal durch die CostX Baukalkulationssoftware. Gemeinsam können wir unsere Stärken im Markt ausbauen ...

