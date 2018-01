LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Nach einer ruhigen Periode dürfte 2018 und 2019 wieder mehr Bewegung in die Bandbreitenvergabe kommen, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechne damit, dass die Anbieter ihr Spektrum zu günstigen Konditionen ausbauen können. In Westeuropa dürften in den kommenden beiden Jahren 17 Milliarden Euro dafür ausgegeben werden./tih/la

Datum der Analyse: 05.01.2018

ISIN DE0005557508

AXC0099 2018-01-05/12:25