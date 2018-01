Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Evonik vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns dürfte gegenüber dem Vorjahreswert um 10 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Ausblick dürfte das Management einen starken Jahresauftakt und potenzielles operatives Wachstum in Aussicht stellen./tih/la Datum der Analyse: 04.01.2018

ISIN: DE000EVNK013