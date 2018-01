Commerzbank - Starke Vorstellung der Bullen

Ingmar Königshofen,

Bankentitel sind zu Beginn des Jahres 2018 unbedingt im Fokus zu behalten, da sich der wichtige STOXX Europe 600 Banks -Index gerade einer wichtigen Schlüsselstelle annähert und hierdurch ein größeres Kaufsignal folgen könnte.

Deutsche Titel, wie die Commerzbank laufen schon einige Zeit steil aufwärts und erreichten zuletzt markante Widerstandsniveaus. Im Falle der Commerzbank war dies der EMA 200, der für einen kleinen Dämpfer sorgte. Doch so tief reichte der Pullback gar nicht, lediglich die Marke von 12,40 Euro wurde gestreift. Am Donnerstag ist die Aktie wieder an ihre alten Hochs aus Ende Dezember gestiegen und attackiert jetzt erneut den 200-Tage-Durchschnitt.

Rally in 2018 möglich

Ausgehend von dem noch zu überwindenden Deckel um den EMA 200 bei derzeit 12,95 Euro und einem noch nicht vollzogenen Ausbruch des STOXX Europe 600 Banks -Index aus seiner einjährigen Konsolidierungsphase sollte zunächst noch Vorsicht angebracht sein. Sobald aber die Commerzbank-Aktie über den Bereich von 12,96 - 13,07 Euro zulegt und dies mindestens per Wochenschlusskurs auch bestätigt, kann eine erneute Rallyphase in Richtung 14,48 Euro beginnen - zwischengeschaltete Konsolidierungen inbegriffen. Von diesem Punkt an sind Rücksetzer zwingend einzuplanen. Das Alternativszenario sieht hingegen ein Scheitern des Ausbruches und kurzzeitiges Korrekturpotenzial auf das ursprüngliche Niveau von rund 11,00 Euro vor. Anhand der nächsten Reaktion können Rückschlüsse auf die Stärke der Aktie und ihren mittelfristigen Trendverhalten abgeleitet werden.

Widerstände: 13,05; 13,17; 13,39; 13,57; 13,85; 14,00 Euro

Unterstützungen: 12,71; 12,40; 12,10; 11,60; 11,21; 11,00 Euro

Commerzbank in EUR im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.02.2017 - 05.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000CBK1001

Commerzbank in EUR im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 07.01.2013 - 05.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000CBK1001

Investmentmöglichkeiten

