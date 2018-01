Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Michelin angesichts einer mit dem Mischkonzern Sumitomo beschlossenen Vertriebsgemeinschaft in Nordamerika auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Durch die Vereinbarung werde der zweitgrößte Reifengroßhändler in den USA geschaffen, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Gemeinschaftsunternehmen sei ein strategischer Schritt um den Zugang zum schnell wachsenden Großhandelsmarkt in den USA zu sichern./tih/jha/ Datum der Analyse: 04.01.2018

ISIN: FR0000121261