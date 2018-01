Technologie-Aktien konnten in 2017 eine beeindruckende Rallye hinlegen. Sogar Nachrichten über Sicherheitslücken bei Prozessoren lassen Investoren weitgehend kalt. Was es damit auf sich hat und welche Fonds auch 2018 durchstarten könnten.Alle im Markt befindlichen Macs, iPhones und iPads sind von einer Sicherheitslücke der Prozessoren von Intel betroffen, teilt Apple mit und versichert, dass diese Schwachstelle bislang noch nicht von Hackern ausgenutzt worden sei. Auch der Chiphersteller AMD sowie Endgeräte von Microsoft und das Betriebssystem Android seien betroffen. Auch ARM Holdings, ein Hersteller von Smartphone Modulen für fast alle Hersteller, arbeite mit den Betroffenen Unternehmen an der Lösung des Problems. Die Sicherheitslücke könnte es Hackern ermöglichen, auf sensible Daten wie Passwörter und Verschlüsselungs-Codes zuzugreifen, mit denen auch Konversationen ausgelesen werden könnten.

