- Termine vom 15. bis 21. Januar - === M O N T A G, 15. Januar 2018 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember, Frankfurt *** 07:30 DE/Metro AG, Umsatz 1Q, Düsseldorf *** 11:00 EU/Handelsbilanz November *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator November *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 4Q, London - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in den USA geschlossen D I E N S T A G, 16. Januar 2018 *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresumsatz, Hamburg *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Dezember (endgültig) *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Dezember *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q, Minneapolis *** 12:55 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q, New York *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar - CA/Internationales Außenministertreffen zur Nordkorea Krise, Vancouver M I T T W O C H, 17. Januar 2018 *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis, Veldhoven 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q, Paris *** 08:00 DE/Großhandelspreise !NLT! Dezember *** 08:00 DE/Zalando SE, Trading Update 4Q, Berlin *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Dezember 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q, London 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Mündliche Verhandlung in Sachen "Streikrecht für Beamte", Karlsruhe *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 18:00 DE/Leibniz-Gemeinschaft, Wirtschaftsgipfel "Digitalisierung und Arbeitsmarkt", Berlin *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q, Pittsburgh 22:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1H, Melbourne D O N N E R S T A G, 18. Januar 2018 *** 09:00 DE/Bundesbank und IWF, Konferenz "Germany: Current Economic Policy Debates" u.a. mit Bundesbank-Präsident Weidmann (09:15 Keynote), EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré und der geschäftsführende Direktorin des IWF, Lagarde, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 22:03 US/American Express Co, Ergebnis 4Q, New York *** 22:11 US/IBM Corp, Ergebnis 4Q, Armonk - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht F R E I T A G, 19. Januar 2018 *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone November 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV, Bochum 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q, Boston *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (1. Umfrage) - EU/Ratingüberprüfungen für Andorra (S&P); Dänemark (Fitch); Deutschland (Moody's); Griechenland (S&P); Litauen (DBRS); Spanien (Fitch); Tschechien (S&P); Türkei (Fitch) - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen S A M S T A G, 20. Januar 2018 *** 03:00 CN/Industrieproduktion Dezember *** 03:00 CN/BIP 4Q - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung S O N N T A G, 21. Januar 2018 *** 11:00 DE/SPD, Sonderparteitag mit Abstimmung über das Ergebnis der Sondierungsgespräche, Bonn ===

