Marktbreite Panik beherrschte das Handelsgeschehen am Donnerstag bei der Intel-Aktie, ausgelöst durch Berichte fehlerhafter und somit angreifbarer Prozessoren in Milliardenstückzahlen. Betroffen sind nahezu alle Geräte mit einem Chip. Das brachte die Aktien von Intel zunächst massiv unter Druck und drückte sie zugleich auf die Horizontalunterstützung bei 42,67 US-Dollar abwärts. Zur gleichen Zeit schoss der Wert des Konkurrenten AMD um fast sieben Prozent in die Höhe, bis sich am Ende des Tages die erste Marktaufregung gelegt hatte und die Kurse wieder zu einem vernünftigen Niveau zurückgekehrt sind. Denn das Papier von Intel konnte noch intraday eine deutliche Erholungsbewegung starten und sich mit einem Kursabschlag von lediglich -1,83 Prozent wieder über den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis zurückarbeiten. Womöglich war dies nur eine kurze Schrecksekunde für Investoren, die massiven Kursverluste sind einer Marktübertreibung zuzuschreiben. Die nächsten Stunden werden Klarheit bringen!

Long-Chance:

Ausgehend von der gestrigen Reaktion der Investoren und somit der Aktie am Ende des Tages, könnte die Intel-Aktie in den kommenden Stunden eine weitere Erholungsbewegung zur Oberseite vorziehen und zunächst bis in den Bereich von glatt 46,00 US-Dollar zulegen. Spätestens an den Jahreshochs aus 2017 bei 47,64 US-Dollar wird jedoch wieder mit Gewinnmitnahmen gerechnet. Das Stop-Niveau kann bei einem spekulativen Long-Einstieg knapp unterhalb der Marke von 43,50 US-Dollar angesetzt werden. Bei einem Kursrutsch unter die Horizontalunterstützung von 42,67 Euro kommt es hingegen zu einem Kurslückenschluss sowie Abgaben auf die 200-Tage-Durchschnittslinie bei rund 40,00 US-Dollar. Das wäre das Alternativszenario und sollte sich entsprechend am Kursverlauf der Intel-Aktie orientieren.

Einstieg per Market-Buy-Order: 44,43 US-Dollar

Kursziel: 46,00 / 46,64 US-Dollar

Stop: < 43,50 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 0,97 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Intel Corp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 44,43 US-Dollar; 15:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

