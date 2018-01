Börsenrally lockt immer mehr Unternehmen an den Kapitalmarkt >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Frankreich: Parlamentswahl wohl ohne... » IBEX 35 und DAX vs. Gold und HANG SENG... Börsengänge 2018: Musik für die Märkte Die Börsenrally lockt immer mehr Unternehmen an den Kapitalmarkt. Der Musik-Streamingdienst Spotify will seine Aktien an der Wall Street platzieren. Auch in Deutschland stehen zahlreiche Kandidaten in den Startlöchern.

