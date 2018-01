Welche Aktienfonds, Mischfonds oder Rentenfonds waren unter den FondsDISCOUNT.de-Kunden besonders beliebt? Wir stellen Ihnen die jeweiligen Topseller nach Assetklassen aufgeschlüsselt vor.Das Börsenjahr 2017 war aus Anlegersicht äußerst erfolgreich. Die Kurse kannten nur eine Richtung und die Börsen feierten weltweit regelmäßig neue Höchststände. Anleger, die in Aktienfonds investiert haben, konnten von den Marktentwicklungen besonders profitieren. Sowohl deutsche als auch US-Aktien fungierten hier besonders als Treiber, wie auch die drei Topseller-Fonds aus dem Bereich Aktien All Cap beweisen: Während der DWS Deutschland nur auf heimische Aktien setzt, haben sowohl der DWS Top Dividende als auch der M&G Global Themes Fund ihren Anlageschwerpunkt nach Ländern in den USA, an jeweils drittstärkstes Engagement folgt bereits Deutschland. Auch jene Fonds, die in KMUs investieren, konnten von der derzeitigen Börsenstimmung profitieren. Die drei Favoriten unserer Kunden investieren auch hier gerne mit dem Allianz Nebenwerte Deutschland und dem Lupus alpha Smaller German Champions in deutsche Titel, wohingegen der Threadneedle European Smaller Companies Fund auf Small & Mid Caps europäischer Unternehmen setzt, Anlageschwerpunkt nach Ländern ist Frankreich, dicht dahinter auf Nummer zwei folgt gleich Deutschland.

