Mike Tyson weiß scheinbar, wie man erfolgreich mit der Zeit geht. Der ehemalige Box-Weltmeister im Schwergewicht hat sich in der 15.000-Seelen-Stadt California City cirka 16 Hektar Land gekauft, um dort eine Cannabis-Ranch zu eröffnen, die über den Hanf-Anbau hinausgeht. Auch die Produktion von mit Cannabis versetzten Lebensmitteln ist geplant. Neben dem Joint kann man vielleicht schon bald auch diverse Kekse auf dem Ranch-eigenen Campingplatz genießen. Ein Ort, der die Herzen der "Pot"-Fans sicher höherschlagen lassen wird.Genau wie das, was ihn erst möglich macht: Die Entscheidung Kaliforniens, den Handel mit Marihuana freizugeben. Seit Jahresbeginn ist damit Kiffen in dem bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat und der sechstgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht mehr nur für medizinische Zwecke erlaubt. Wie Unkraut bahnt sich "Gras" seinen Weg in die Legalität, so scheint es: Bislang ist Marihuana in acht US-Staaten als Genussmittel zum Freizeitgebrauch zugelassen. Auch Kanada wird voraussichtlich als zweites Land der Welt (nach Uruguay) Cannabis Mitte 2018 vollends freigeben. Nur die Zustimmung des Senats steht noch aus. "Die endgültige Verabschiedung des Gesetzes ist wahrscheinlich und wäre ein Meilenstein in der Cannabis-Legalisierung", weiß Marco Matthies aka "immerweiter", der das wikifolio "Cannabiswerte" betreut.Nach Bitcoin & Co. zurück zur NaturEr zählt zu einer Reihe an wikifolio-Tradern, die die Aufbruchstimmung in der Branche frühzeitig erkannt haben und auf die Aktien der führenden, vornehmlich kanadischen Cannabis-Produzenten setzen. Derart können sich Fans der Pflanze und Anleger, die mit einem gewissen Maß an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...