Bei seinem Besuch in Bayern fordert der ungarische Regierungschef, dass sich die EU ums Wesentliche kümmern soll, sonst sei "ein Staat kein Staat mehr". Die CSU spendet Applaus - und will ein mitteleuropäisches Bündnis.

Die Nachricht verbreitete sich im Kloster Seeon wie ein Lauffeuer: Viktor Orbán, der Ministerpräsident Ungarns, werde um Viertel nach zwölf eintreffen. CSU-Chef Horst Seehofer, der Fraktionschef der Konservativen im Europäischen Parlament, Manfred Weber und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt stellten sich an der Zufahrt des Klosters auf, die Journalisten postierten ihre Kameras, um ja kein Bild vom vielkritisierten Staatschef zu verpassen. Dann flackerte Blaulicht auf. Sieben schwarze Transporter fuhren vor. Aus einem stieg Orbán. Gemeinsam schritt er mit den CSU-Vertretern für erste Bilder vor die Fernsehkameras, dann vor die Linsen der Fotografen. Danach verschwanden sie wortlos zu einem Mittagessen im kleinen Kreis, bevor es dann zum Tagungsort der CSU-Landesgruppe ging, die im Chiemgau ihre alljährliche Klausurtagung abhielt.

Wenn Horst Seehofer und der 54-jährige Ungar aufeinander treffen, dann bedeutet das in der Regel für Angela Merkel nichts Gutes. Beide sind erbitterte Gegner einer Flüchtlingspolitik, wie sie Merkel mit ihrer offenen Grenze von 2015 praktiziert hatte. Beide fordern den konsequenten Schutz der Grenzen, wobei Orbán es auch ablehnt, über ein Quotensystem in Europa Flüchtlinge aufzunehmen. Darüber hinaus führt er die Gruppe der mittel- und osteuropäischen Staaten an, die sich mit der Europäischen Union anlegen und muss mit dem Vorwurf leben, die Menschenrechte in seinem Land sukzessive einzuschränken. Dieses Mal aber störte das Treffen vor allem die erhoffte Ruhe für die am Sonntag beginnenden Gespräche der Union mit der SPD, die sich mühen, eine neue Koalition und damit eine neue Regierung zu begründen.

Nach dem Treffen kündigte Seehofer eine vertiefte Zusammenarbeit Bayerns mit den mitteleuropäischen Staaten an. Er sprach von einem "mitteleuropäischen Bündnis", das er persönlich auf den Weg bringen werde. Es gehe um eine engere Zusammenarbeit, um die "Zukunftsaufgaben in Europa" zu lösen. Orbán bekannte sich zu wirtschaftlichen Reformen, die jeder Staat in Europa auf den Weg bringen und sicherstellen müsse. Ungarn sei mit seiner Wirtschaft auf einem guten Weg. Zur Flüchtlingspolitik sagte er an Seehofer gewandt: "Betrachten Sie mich nach wie vor als ihren Grenzschutzkapitän." Der Zaun in Ungarn garantiere, dass keine Flüchtlinge mehr nach Bayern kämen.

SPD-Forderungen gegen CSU-Kurs

Zugleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...