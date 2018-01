Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wienerberger -1,23% auf 20,82, davor 8 Tage im Plus (7,63% Zuwachs von 19,59 auf 21,08), Amag -0,73% auf 54,6, davor 5 Tage im Plus (9,78% Zuwachs von 50,1 auf 55), Palfinger 0% auf 35,9, davor 4 Tage im Plus (6,53% Zuwachs von 33,7 auf 35,9), CA Immo -1,2% auf 26,34, davor 4 Tage im Plus (3,33% Zuwachs von 25,8 auf 26,66), UBM 0% auf 43,8, davor 4 Tage im Plus (7,38% Zuwachs von 40,79 auf 43,8), Uniqa -0,92% auf 9,175, davor 3 Tage im Plus (4,99% Zuwachs von 8,82 auf 9,26), ATX Prime -0,07% auf 1792,63, davor 3 Tage im Plus (3,98% Zuwachs von 1725,19 auf 1793,9), ATX -0,12% auf 3550,88, davor 3 Tage im Plus (3,94% Zuwachs von 3420,14 auf 3555,04), RBI -2,08% auf 32,04, davor 3 Tage im Plus (8,34% Zuwachs von 30,2 auf 32,72), Porr -0,33% auf 30,35,...

