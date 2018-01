Der türkische Präsident besucht seinen französischen Amtskollegen. Der ist um klare Ansagen zu Menschenrechten in der Türkei und zum EU-Beitritt nicht verlegen - wirtschaftlich möchte er Erdogan jedoch die Hand reichen.

Der Stil des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist unnachahmlich: Mit Freundlichkeit und höflich, aber unverblümt sagt er seinen Staatsgästen die Meinung, auch wenn es sehr schwierig wird. Gleichzeitig zeigt er aber, wie man seiner Ansicht nach kooperieren kann. In der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat er das am Freitagnachmittag bewiesen. Zunächst hob er hervor, dass Frankreich und die Türkei gemeinsam gegen den Terrorismus arbeiteten. Lobende Worte fand er für die wirtschaftlichen Abkommen, die unterzeichnet wurden, über Raketen und Airbus-Flugzeuge für die Türkei. Sogar 5000 Tonnen Rindfleisch, "in ganzen Tieren und in Stücken", die Frankreichs Bauern liefern könnten, erwähnte Macron ausführlich.

Es war Erdogans erster wichtiger Besuch im Westen nach dem gescheiterten Putschversuch 2016. Macron war in Frankreich kritisiert worden, weil er dem türkischen Präsidenten offenbar dabei behilflich sein will, Tauwetter im Verhältnis zu den westlichen Demokratien zu schaffen, den fast abgerissenen Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. Früher als deutsche hatte Erdogan bereits französische Journalisten freigelassen, die ohne Gerichtsverfahren inhaftiert worden waren - Zeichen für sein Bemühen um ein besseres Verhältnis zu Frankreich und "meinem Freund Emmanuel Macron." Der französische Präsident unterstrich, dass er Erdogan bereits mehrfach getroffen habe und häufig mit ihm telefoniere. Als man fast schon dachte, der Präsident ziehe es vor, Business as usual zu spielen, kam es knüppeldick: "Wir haben einen Dissens, was die individuellen Freiheiten angeht", sagte Macron seinem Gast. Er habe Erdogan eine detaillierte Liste mit Namen von Journalisten und Hochschulangehörigen vorgelegt, die ...

