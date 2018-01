FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 02. bis 05.01.2018

DIENSTAG

Independent Research hebt Ziel für Daimler auf 73 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Daimler nach einem angekündigten Sonderertrag wegen der US-Steuerreform von 71 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier hob seine Gewinnschätzungen je Aktie (EPS) für die Jahre 2017 und 2018 wegen der Steuereffekte an. Dominierend für den Aktienkurs bleibe aber vorerst der Strukturwandel in der Automobilindustrie, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Jefferies belässt Linde auf 'Buy' - Ziel 244 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 244 Euro belassen. Analyst Laurence Alexander analysierte die Auswirkungen der Zinswende und der US-Steuerreform auf den Industriegase-Sektor. Zinserhöhungen dürften mit einer höheren Inflation einhergehen, wovon die Branche üblicherweise wegen vorgezogener Investitionen der Kunden profitiere, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Steuererleichterungen in den USA hätten positive Auswirkungen auf seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2018. Er favorisiert in der Branche die beiden Fusionspartner Praxair und Linde.

Hauck & Aufhäuser belässt HeidelDruck auf 'Sell' - Ziel 2,30 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Heidelberger Druck anlässlich angekündigter Einmalbelastungen durch die US-Steuerreform auf "Sell" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Wichtiger sei, dass der Druckmaschinenhersteller demnächst mit anziehenden Auftragseingängen aus den USA rechne, schrieb Analyst Henning Breiter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält die Umsatzziele des Unternehmens und die Konsensschätzungen in diesem Geschäftsjahr aber weiter für zu ambitioniert.

MITTWOCH

Credit Suisse senkt Brenntag auf 'Underperform' - Ziel 47 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Brenntag von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 51 auf 47 Euro gesenkt. Analyst Karl Green aktualisierte seine Bewertungsmodelle für die Aktien des europäischen Dienstleistungssektors. Der Digitalisierungstrend gefährde das Geschäftsmodell des Chemikalienhändlers, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Denn die Kunden könnten zunehmend zum Direkteinkauf bei den Herstellern übergehen.

Independent Research hebt Ziel für HeidelbergCement auf 97 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für HeidelbergCement von 95 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die jüngsten Zu- und Verkäufe hätten nicht überrascht, da sie der Unternehmenspolitik entsprächen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gegenwind drohe dem Zementhersteller aber von steigenden Energiepreisen und negativen Währungseffekten. Für 2017 und 2018 geht er nun von einem geringeren Gewinn je Aktie aus.

Independent Research hebt Ziel für BMW auf 90 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für BMW von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der aus der US-Steuerreform erwartete Sonderertrag von 0,95 bis 1,55 Milliarden Euro habe keinen Einfluss auf das Vorsteuerergebnis und den Cashflow, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zuletzt von BMW genannte Ziel, bis 2019 eine halbe Million E-Autos zu verkaufen, sei realistisch. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2017 und 2018.

DONNERSTAG

UBS hebt FMC auf 'Neutral' und Ziel auf 87 Euro

ZÜRICH - Die UBS hat FMC von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 68 auf 87 Euro angehoben. HIF-Stabilisatoren könnten die Stimmung der Investoren für die Papiere des Dialyse-Spezialisten verbessern, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie gelten als vielversprechende Medikamente, die zur herkömmlichen Therapie gegen Blutarmut eingesetzt werden, und könnten laut dem Experten im ersten Quartal für FMC in den Fokus rücken. Er kalkulierte daher für das Ergebnis je FMC-Aktie im Jahr 2019 einen vierprozentigen Beitrag durch eine solche Markteinführung ein.

Commerzbank hebt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel hoch auf 200 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Wacker Chemie nach einem Analystenwechsel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 115 auf 200 Euro angehoben. Die fortgesetzte Spezialisierungsstrategie im Siliziumbereich bilde das Rückgrat für das künftige Gewinnwachstum des Spezialchemiekonzerns, schrieb der ab sofort für die Aktie zuständige Analyst Michael Schäfer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieses Geschäft dürfte bis 2021 im Schnitt mit 50 Prozent zum jährlichen operativen Ergebniswachstum beitragen.

DZ Bank senkt Salzgitter auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 40 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Salzgitter AG von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber auf 40 Euro belassen. Analyst Dirk Schlamp begründete das neue Votum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem zuletzt deutlichen Kursanstieg bei den Papieren des Stahlkonzerns in den vergangenen Wochen. Dadurch hätten die Aktien schon viel Positives vorweggenommen. Die Aktie kletterte seit dem Zwischentief im April 2017 um fast zwei Drittel auf zuletzt knapp 49 Euro und damit den höchsten Stand seit Mitte 2011.

FREITAG

Deutsche Bank hebt Volkswagen (VW) auf 'Buy' - Ziel auf 210 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 170 auf 210 Euro angehoben. 2018 und 2019 dürften für den Autobauer wegen Erfolgen mit SUV-Modellen und einem möglichen Börsengang des Nutzfahrzeuggeschäfts zu idealen Jahren werden, schrieb Analyst Tim Rokossa das in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund rate er zum Kauf der Aktie, bevor die Elektromobilität um das Jahr 2020 herum den Gewinn belasten dürfte.

Goldman hebt Henkel auf 'Neutral' - Ziel bleibt 110 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel unverändert auf 110 Euro belassen. Nach dem jüngsten Kursrückschlag seien die kurzfristigen Herausforderungen für den Konsumgüterkonzern angemessen in den Papieren berücksichtigt, begründete Analyst Fulvio Cazzol das bessere Votum in einer am Freitag vorliegenden Studie.

JPMorgan hebt Continental auf 'Overweight' und Ziel auf 240 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Continental von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 218 auf 240 Euro angehoben. Innerhalb des europäischen Autosektors sehe er 2018 sehr gute Chancen für Wachstumsunternehmen, Restrukturierungsstories und mehrere defensive Zulieferer, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Den Zulieferer und Reifenhersteller Conti zählt Asumendi zu den Wachstumswerten. Er rechnet 2018 mit einem soliden Wachstum in allen Sparten und sich zudem wieder verbessernden Margen im Reifengeschäft.

