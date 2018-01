Noch vor Ostern will Siemens die Medizintechniktochter Healthineers an die Börse bringen. Auch kurz vor dem Börsengang fehlen aber viele Details zum Geschäft des neuen Milliardenkonzerns. Klar ist, dass sich Healthineers in einem starken Wachstumsmarkt bewegt und hohe Renditen aufweist.

