Autozulieferer ElringKlinger setzt auf China, Larsen und Toubro boomt in Indien, die russische Wirtschaft dreht auf und die Gewinnerfonds von 2017: Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: ElringKlinger - Unterschätzter Zulieferer

Der Autozulieferer ElringKlinger aus Dettingen schließt mit der chinesischen Sichuan Chengfei (CITC) ein Gemeinschaftsunternehmen zur Produktion und zum Vertrieb von Batterien für Elektromotoren. Elring kann damit sein Geschäft mit Batteriemodulen mit CITCs Know-how über chemische Bestandteile von Batterien verbinden. Zudem ist die Kooperation ein wichtiger Schritt auf den chinesischen Markt für E-Mobilität. Schon vor gut einem Jahr übernahm Elring die Mehrheit am Systementwickler Hofer Powertrain, einem Spezialisten für neue Techniken bei Hybrid- und vollelektrischen Antrieben. Soeben verkauft wurde die für Elring weniger interessante Sparte Abgasnachbehandlung.

Das neue Geschäft um Batterietechnik, Brennstoffzellen, alternative Antriebe, Leichtbauteile und Hitzeabschirmungen macht etwa die Hälfte des Gesamtumsatzes aus. ElringKlinger hängt damit nicht so stark am klassischen Verbrennungsmotor wie vielfach befürchtet. Und selbst das alte Kerngeschäft mit Motordichtungen ist keineswegs tot, angesichts der weltweiten Zunahme von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und eines auf Jahrzehnte absehbaren Ersatzteilbedarfs.

In Nord- und Mittelamerika hat sich der Fahrzeugmarkt wieder belebt, in Asien wächst er einstellig, in Europa ist die Nachfrage stabil. ElringKlinger dürfte 2018 seinen Umsatz mindestens um rund fünf Prozent auf gut 1,7 Milliarden Euro erhöhen. Netto könnten an die 100 Millionen Euro bleiben, ähnlich viel wie in den Top-Jahren 2013 und 2014.

Aktientipp: Larsen & Toubro - Indien im Aufbau

Mit rund sieben Prozent Wachstum, so die Prognose des IWF, zählt Indien 2018 weltweit zu den besonders dynamischen Ländern. Nachdem die vor einem Jahr beschlossene Bargeldreform vorübergehend für Unsicherheit gesorgt hatte, gibt es neue Impulse durch eine einfachere Unternehmensbesteuerung. Schon im vergangenen Sommerquartal legte die indische Wirtschaft mit 6,3 Prozent wieder stärker zu als erwartet.

Großer Gewinner des Aufschwungs ist der indische Mischkonzern Larsen & Toubro (L&T). 1938 von eingewanderten dänischen Ingenieuren gegründet, ist L&T mit umgerechnet fast 16 Milliarden Euro Geschäftsvolumen im laufenden Fiskaljahr (bis März 2018) Indiens größter börsennotierter Anbieter von Baudienstleistungen. Dieser Geschäftsschwerpunkt, der vor allem von Bauprojekten für Straßen, Eisenbahnen und Brücken beflügelt wird, macht zwei Drittel des gesamten Auftragsbestands von 34 Milliarden Euro aus. Damit ist absehbar, dass L&T in den nächsten Jahren weiter im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen dürfte.

Ein besonderer Schub kommt aus den Sparten Öl- und Gasindustrie, Energie und Kraftwerke. Hier waren die Investitionen in den vergangenen Jahren wegen niedriger Ölpreise zurückgegangen. Mit höheren Ölnotierungen zeichnet sich nun eine Belebung ab. Das sollte auch dazu beitragen, dass L&T seine Nettomarge (Reingewinn vom Umsatz) insgesamt wieder leicht ausbauen kann. Spätestens 2019 sollte damit der Nettogewinn erstmals eine Milliarde Euro erreichen. Finanziert ist L&T solide, die Eigenkapitalquote der Bilanz ist mit 24 Prozent in Ordnung.

Aktien von Larsen & Toubro werden an deutschen Börsen gehandelt. In Frankfurt ist zu US-Handelszeiten die Spanne zwischen Kauf und Verkauf mit 0,7 Prozent nicht zu teuer.

Aktientipp Diamond Offshore und Aktienrückblick Semafo

Aktientipp: Diamond Offshore - Aus der Tiefe des Meeres

Die Ölförderung auf See (Offshore) ist prinzipiell lukrativer als jene an Land, weil sich aus den Quellen unter dem Meeresgrund mehr Öl schöpfen lässt und entsprechend üppigere Mittelzuflüsse verbucht werden. Bis dort aber das erste Öl gefördert wird, vergehen Jahre, und die Vorleistungen sind deutlich höher als an Land. In den vergangenen Jahren litten daher besonders die auf Offshoreprojekte spezialisierten Ölservicegesellschaften unter der Investitionszurückhaltung der Ölindustrie.

Diamond Offshore bohrt im Auftrag von Ölförderern auf dem Meeresgrund nach Öl und Gas. Das Unternehmen aus Houston in Texas, das von der US-Holding Loews (Anteil 53,28 Prozent) kontrolliert wird, unterhält eine Flotte aus 19 mobilen Förderanlagen, die weltweit eingesetzt wird. 2017 wird der Umsatz voraussichtlich 1,48 Milliarden Dollar erreichen, 60 Prozent weniger als im Rekordjahr 2009. Nach zwei Verlustjahren wird Diamond aber wieder schwarze Zahlen schreiben und geschätzt 355 Millionen Dollar positive freie Mittelzuflüsse erzielen.

Die Größe der Flotte haben die Texaner seit 2014 ...

