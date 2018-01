Der erste Auftrag in den USA für YTWO Formative, das Joint Venture des Bausoftware-Entwicklers RIB Software mit dem US-Fertigungsdienstleister Flex, früher als Flextronics bekannt, schiebt den Kurs der TecDAX-Aktie an. RIB zufolge ist der Kunde ein Immobilienentwickler, der in den USA 30 000 Häuser pro Jahr bauen lässt. Von Klaus Schachinger

Den vollständigen Artikel lesen ...