Geehrte Leser, in der TecDAX Aktie Aixtron hat das Chartanalyse-Tool PRIMex eine sehr interessante Situation entdeckt. Sollten Sie die Einführung zu PRIMex verpasst haben, schauen Sie sich gern den Einführungsartikel zur Chartanalyse nach PRIMex an. Die Aktie setzte am 28.12.2017 mit einem Schlusskurs um 11,50 Euro genau auf der Unterstützung auf, ohne diese zu brechen. Dementsprechend hat die Aktie ...

