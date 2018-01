der DAX schloss zum Ende der 1. Kalenderwoche bei 13320 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12918 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche vom 2. bis 5. Januar um 402 Zähler oder 3,1 Prozent höher. Nachdem der Index zum Ende des letzten Jahres gefallen war, setzte er diese Tendenz zum Start ins neue Jahr zwar fort und markierte dabei ein Verlaufstief bei 12745 Punkten, allerdings drehte sich an den drei folgenden Tagen der Woche die Richtung um und der DAX stieg steil nach oben über 13000 Punkte an.

Der DAX läutete eine Erholungsrally ein und schloss nach einem Plus am Freitag von 1,2 Prozent mit einem satten Gewinn von mehr als drei Prozent in der ersten Woche im Jahr 2018. Bis zum Allzeithoch von 13526 Punkten von Anfang November fehlen ihm dadurch nur noch rund eineinhalb Prozent. Seine vorherige Schwächephase, die den Index zum Jahresbeginn noch auf den tiefsten Stand seit September gedrückt hatte, radierte er aus. Selbst das geringer als erwartet ausgefallene Stellenplus am US-Arbeitsmarkt, brachte die Anleger nicht aus der Ruhe.

Während im DAX gelistete Unternehmen wie Daimler oder Fresenius von einem positiven Effekt durch die US-Steuerreform ausgehen, meldete die Deutsche Bank am Freitag eine überraschende hohe Sonderbelastung. Das ließ die Aktie vor dem Wochenende noch einmal deutlich fallen, so dass die Deutsche Bank einer von nur zwei Werten war, der die vergangene Woche mit einem Minus beendete. Der andere Wert war die Lufthansa, Gewinner des Jahres 2017 mit einem Plus von 150 Prozent. Hier verhinderten Gewinnmitnahmen eine Teilnahme an der allgemeinen Tendenz.

Der DAX notiert nun im Bereich von 13300 Punkten und ging mit einer langen grünen Tageskerze aus der Woche. Das erhöhe die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse in der nächsten Woche. Der DAX befinde sich wieder im Long-Modus, sei aber auch überkauft. Eine kurzfristige Korrektur bis höchstens 13000 Punkte sollte daher nicht verwundern. In der Folge sei aber mit weiter steigenden Kursen in Richtung Allzeithoch um 13526 Punkten zu rechnen, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag.

Deutsche Bank: Chance von 114 Prozent p.a.

(02.01.2018) Kurz vor und kurz nach Weihnachten korrigierte die Aktie der Deutschen Bank. Eine Seitwärtsbewegung ist nun in den kommenden Wochen denkbar. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie der Deutschen Bank mit Schwellen bei 12,50 und 18,50 Euro kann man bis Mitte März eine stattliche Seitwärtsrendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...