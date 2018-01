Im Biotech-Segment stecken so manche Investoren in einer Zwickmühle: Auf der einen Seite möchten sie von den aussichtsreichen Möglichkeiten in diesem Bereich profitieren, auf der anderen Seite besitzen die meisten aber kaum bis keine Kenntnisse der zugrunde liegenden Materie. Viele Unternehmen können daher nicht umfangreich auf ihre Chancen und Potenziale hin analysiert werden.



Eine vielversprechende Option könnte daher BB Biotech (WKN: A0NFN3) heißen. Betrachten wir im Folgenden drei Vorteile, die die Beteiligungsgesellschaft möglicherweise zum besten Investment für eine ganze Reihe von Investoren machen könnte:

1) Gebündelte Fachexpertise und Know-how

Gleich zu Anfang wollen wir zunächst einen Blick auf das Biotech-Know-how von BB Biotech ...

