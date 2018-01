Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Kampf um die Übernahme des spanischen Autobahnbetreibers Abertis kann Hochtief mit der nötigen wettbewerbsrechtlichen Entscheidung aus Brüssel bis zum 6. Februar rechnen. Das lässt sich einer Eintragung auf der Website der Europäischen Kommission entnehmen. Kurz vor Weihnachten hat der Essener Baukonzern danach die Freigabe bei der EU beantragt. Da sich die Geschäfte von Hochtief und Abertis nicht überlappen, dürfte es keine Probleme damit geben.

Hochtief bietet 17,1 Milliarden Euro für das Unternehmen aus Barcelona, rund 800 Millionen Euro mehr als der italienische Autobahnbetreiber Atlantia. Um sein im Oktober vorgelegtes Angebot umzusetzen, benötigt Hochtief neben der Genehmigung aus Brüssel noch grünes Licht von der spanischen Börsenaufsicht CNMV. Sobald dies da ist, läuft die Uhr und die Aktionäre können sich zwischen beiden Angeboten entscheiden. Erwartet wird, dass es dann noch zu einer Bieterschlacht kommen wird. Vertreter von Atlantia haben bereits angekündigt, ihre Offerte noch einmal zu erhöhen.

Zuvor benötigt Atlantia allerdings noch das Okay der spanischen Zentralregierung. Die sieht vor allem den von Abertis kontrollierten Satellitenbetreiber Hispasat als strategisch an und verlangt deshalb Mitsprache. Anders als Hochtief hatten die Italiener zunächst keine Genehmigung in Madrid beantragt. Sie holten dies jedoch kurz vor Weihnachten nach, als die Regierung die Börsenaufsicht aufgefordert hatte, ihre Freigabe für das Übernahmeangebot von Atlantia wieder aufzuheben. Nach Medienberichten wird erwartet, dass die zuständigen Ministerien über den Antrag der Italiener bis Ende Januar entscheiden werden. Hochtief hat bereits grünes Licht aus Madrid bekommen.

