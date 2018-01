ROSTOCK (dpa-AFX) - Der Direktor des Rostocker Thünen-Instituts für Ostseefischerei, Christopher Zimmermann, hat an die Dorschfischer in der westlichen Ostsee appelliert, sich an das Rückwurfverbot zu halten. Hintergrund sei, dass der starke 2016er-Jahrgang nun in die Fischerei hineinwachse. "Wir haben die Riesenchance, die Westdorsch-Population innerhalb eines Jahres wieder aufzubauen", sagte Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur. Es sei jedoch zu befürchten, dass nun große Mengen von knapp zu kleinen Fischen gefangen und über Bord geworfen werden. In der östlichen Ostsee werde das Rückwurfverbot offensichtlich kaum eingehalten. "Wenn dies in der westlichen Ostsee auch geschieht, wird die Erholung des Bestands nicht gelingen."/mgl/DP/zb

