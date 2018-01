NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF in einer Branchenstudie von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel sei von 105 auf 95 Euro gesenkt worden, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der JPMorgan-Experte geht davon aus, dass die Branche insgesamt bald in ein schwereres Fahrwasser kommt. Derzeit sei die Lage für die Chemieunternehmen weltweit noch günstig. Aber die Bewertung des Sektors sei getrieben von steigenden Preisen und vielen Übernahmen inzwischen auf einem Höchststand angekommen. Da viele Analysten die positiven wirtschaftliche Vorzeichen bereits in ihren Schätzungen eingearbeitet hätten und sich der Aufwärtstrend dem Ende nähere, könnte der Blick vieler Experten bald skeptischer werden./zb/ag

Datum der Analyse: 08.01.2018

ISIN DE000BASF111

AXC0033 2018-01-08/06:44