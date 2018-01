Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - Viele Finanzmanager werteten den Einstieg des einflussreichen Finanzinvestor Cerberus im Sommer 2017 bei der Commerzbank eingestiegen und im November bei der Deutschen Bank als Indiz für eine mögliche Fusion der beiden größten deutschen Privatbanken. Doch sie liegen falsch: Cerberus-Chef Stephen Feinberg ist gegen einen Zusammenschluss der beiden Institute. Das machte er nach Handelsblatt-Informationen Mitte Dezember bei einem mehrtägigen Geheimbesuch in der Bundesrepublik deutlich. In den hochrangigen Gesprächen im Kanzleramt, im Finanzministerium, bei den Aufsichtsbehörden sowie den Banken sagte der 57-Jährige nach Informationen aus Finanzkreisen, die deutsche Volkswirtschaft biete genug Platz für zwei große Privatbanken. Beide Geldhäuser müssten deutlich schlanker und effektiver werden, sie seien noch zu komplex aufgestellt. Ihre Ziele seien zu wenig ambitioniert, sagte der Cerberus-Chef nach Angaben von mit den Gesprächen vertrauten Personen. (Handelsblatt S. 4f, 30)

RAG - Der Bergbaukonzern RAG will die Pumpen abstellen und die alten Kohlegrupen im Saarland fluten. Das könnte erhebliche Schäden an Gebäuden in der Region anrichten. Die betroffenen Gemeinden laufen Sturm. (FAZ S. 22)

SPARKASSEN - Immer mehr Sparkassen schließen Filialen. Das ruft nun die Träger der Sparkassen auf den Plan, die Kommunen und Landkreise. "Die Sparkassen sind kein Franchise-System à la McDonalds. Man sollte nicht generell den Rückzug aus der Fläche propagieren, nur weil es vielleicht hier und da nicht wirtschaftlich ist", sagte Hans-Günter Henneke, Geschäftsführer des Deutschen Landkreistages. Hennekes Worte haben Gewicht: Die Landkreise sind Träger von rund 260 der deutschlandweit 390 Sparkassen, und Henneke ist Mitglied des innersten Führungskreises des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV). Wenn eine Sparkasse zu viele Filialen schließe, gehe die Verankerung im Raum verloren, sagt Henneke und appelliert damit auch an den neuen Sparkassenpräsidenten Helmut Schleweis, der seit Jahresanfang den DSGV anführt. (Süddeutsche Zeitung S. 17)

