BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will sich das belgische Biotechnologieunternehmen Ablynx für rund 2,6 Milliarden Euro einverleiben. Doch trotz eines hohen Aufschlags auf den Aktienkurs beißt der Insulinhersteller bei den Belgiern auf Granit: Das Management von Ablynx lehnt nach Angaben von Novo Nordisk bislang jegliche Gespräche ab.

Zuletzt habe das Gebot bei 28 Euro je Aktie plus einem möglichen Aufschlag von 2,50 Euro beim Erreichen bestimmter Ziele gelegen, teilte Novo Nordisk am Montag in Bagsvaerd mit. An der Börse kostete eine Ablynx-Aktie zum Freitagsschlusskurs 21,20 Euro.

Anfang Dezember hatte Novo Nordisk nach eigener Aussage bereits eine erste Offerte gemacht. Mitte Dezember folgte demnach ein erhöhtes Angebot. Auch diesen Vorstoß habe die Ablynx-Führung abgelehnt, hieß es. Nun ist Novo Nordisk an die Öffentlichkeit gegangen./zb/das/jha/

ISIN DK0060534915

