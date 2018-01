The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A19UNN9 DAIMLER INTL FIN.18/23FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5J67 LB.HESS.-THR.IS.01A/2018 BD00 BON EUR N

CA XFRA US040114HP86 ARGENTINA 18/23 BD00 BON USD N

CA XFRA US040114HQ69 ARGENTINA 18/28 BD00 BON USD N

CA XFRA US040114HR43 ARGENTINA 18/48 BD00 BON USD N

CA XFRA US06739FJJ12 BARC 18/21 BD00 BON USD N

CA XFRA US64952XCS80 N.Y.LIFE GLOBAL FDG 18/28 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1746107975 UBS AG LONDON 18/22 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1746116299 UBS AG LDN 18/20 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1748232862 SWEDEN,KINGDOM 18/23 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1748236699 B.N.G. 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1748436190 WESTPAC BKG 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1748436356 WESTPAC BKG 18/33 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1748456974 BNP PARIBAS 18/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1748479919 SANTANDER UK 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA S8W3 XFRA CA92337G1054 VENZEE TECHNOLOGIES INC. EQ00 EQU EUR N

CA VA92 XFRA IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE EQ00 EQU EUR Y

CA 1RY XFRA PLLPP0000011 LPP S.A. ZY 2 EQ00 EQU EUR N

CA CM4 XFRA US12654A1016 CNX MIDSTREAM PART. UTS EQ00 EQU EUR N

CA 9IP1 XFRA US77313F1066 ROCKET PHARMAT. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA SBC XFRA US78573L1061 SABRA HLTH CARE REIT EQ00 EQU EUR N