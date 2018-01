FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US2068121092 CONE MIDSTR.PARTN.LP UTS

XFRA CA3805982012 GOLD FINDER EXPLORATIONS

XFRA US45780V1026 INOTEK PHARMACEUT. DL-,01

VA91 XFRA IT0005242026 CREDITO VALTELLINESE

YE5 XFRA US65342W1099 NEXTSOURCE MAT. DL-,001