NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach dem starken Anstieg in den vergangenen Wochen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 122 auf 165 Euro angehoben. Die Chemieindustrie könnte ihren guten Lauf noch einige Quartale fortsetzen, dann dürfte sich die Lage aber verdüstern, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem sei der Sektor - getrieben von Übernahmen, steigenden Preisen und einem Konjunkturhoch - bereits sehr hoch bewertet. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger selektiv vorgehen und defensive Werte mit Ausrichtung auf das Verbrauchersegment sowie Aktien von spätzyklisch orientierten Industriegase-Unternehmen bevorzugen./edh/zb

Datum der Analyse: 08.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000WCH8881

AXC0046 2018-01-08/07:40