ChroMedX Corp. verstärkt Geschäftsführung und ernennt Lahav Gil zum CEO und Director

5. Januar 2018 - ChroMedX Corp. (das Unternehmen) (CSE: CHX, OTC: CHXIF, Frankfurt: EIY2), Entwickler des tragbaren Blutanalysesystems HemoPalm, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Lahav Gil, einen Visionär in der Medizintechnik, zum Chief Executive Officer und W. Clark Kent zum President des Unternehmens ernannt hat. Beide Herren wurden auch in das Board of Directors des Unternehmens bestellt.

Herr Gil stößt als Gründer und ehemaliger CEO der Kangaroo Group (ISO 13485), einer auf das Industriedesign und die Kommerzialisierung von medizinischen Geräten spezialisierten Firma mit Sitz in Toronto, zu ChroMedX. Lahay gründete die Firma 2003 und entwickelte sie zu einer umfassenden Outsourcing-Plattform für Innovationen, die Technik, das Design, die Kommerzialisierung, Zulassungsanträge und die Auftragsfertigung für medizinische Geräte. Die Plattform hat zu zahlreichen Produkteinführungen in der kanadischen und internationalen Medizintechnik beigetragen. Kangaroo wurde im April 2017 von Starfish Medical, einem Full-Service-Medizintechnikunternehmen, übernommen.

Lahays Erfolge sprechen für sich; seine Energie, Vision und Leidenschaft für Design und Entwicklung sind jedoch wahrhaft bemerkenswert, sagte Gerard Edwards, Executive Chairman von ChroMedX Corp. Seine Ernennung ist ein wichtiges Etappenziel im Rahmen eines Plans, an dem das Board of Directors seit geraumer Zeit arbeitet. Wir sind stolz, Lahay als CEO zu gewinnen, und heißen ihn im Board of Directors willkommen.

Lahay ist in der Fachwelt bekannt für seine starke Teamfähigkeit und seinen Schwerpunkt auf Innovationskultur sowie seine Erfolgsbilanz als Unternehmer, designorientierter Innovator und Führungspersönlichkeit.

Mit HemoPalm ist ChroMedX gut aufgestellt für die Markteinführung eines bemerkenswerten und dringend erforderlichen Produkts, sagte Lahay Gil, CEO und Director von ChroMedX Corp. Die erfolgreiche Kommerzialisierung eines medizinischen Geräts stützt sich auf ein tiefgreifendes Verständnis der zu lösenden Probleme auf allen Ebenen des Produkt- und Geschäftsangebots. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im kritischen Verständnis der Anforderungen aller Beteiligten, einschließlich jener, die zu einer strategischen Akquisition führen, sowie dem Design von reibungslosen Adoptionsmodelle, einer überragenden Benutzererfahrung und einer robusten Versorgungskette. Entscheidend ist es dabei, ein Team und eine Unternehmenskultur aufzubauen, die diese Konzepte intuitiv begreifen und die Zusammenarbeit an sinnvoller Innovation zu schätzen wissen. Es ist mir eine große Freude, mich ChrodMedX anzuschließen und diesen Prozess anzuführen.

W. Clark Kent wurde zum President ernannt und ist in das Board of Directors von ChroMedX eingetreten. Clark ist ein Kapitalmarktexperte mit umfangreicher Erfahrung mit Initiativen bezüglich Unternehmensentwicklung und Finanzen in den Life-Sciences-, Technologie- und Rohstoffbranchen. Für mehr als zehn Jahre beriet er aufstrebende Unternehmen bei der strategischen Planung, Finanzen und Personalanwerbung in Nordamerika und auf internationaler Ebene.

Clark ist als langjähriger Unterstützer und Berater wesentlich an der Weiterentwicklung von ChroMedX und der HemoPalm-Technologie beteiligt gewesen, sagte Executive Chairman Gerard Edwards. Zuletzt hat Clark die Partnerschaft zwischen dem Unternehmen und DxEconomix bewerkstelligt und uns Lahay Gil vorgestellt. Es ist uns eine große Freude, ihn nun als Director und im Amt des President als festes Mitglied der Geschäftsführung bei ChroMedX zu begrüßen.

Angesichts der Ernennungen von Herrn Gil und Herrn Kent wird Ash Kaushal von seinen Ämtern als President, CEO und Director des Unternehmens zurücktreten. Herr Kaushal trat im Juli 2016 als President und CEO in das Unternehmen ein, nachdem er seit der Gründung des Unternehmens als wichtigter Berater diente. Das Board of Directors von ChroMedX möchte Ash für seine Beiträge und seinen Einsatz im Jahr 2017 danken. Herr Kaushal wird mit dem Unternehmen weiterhin als Berater zusammenarbeiten.

Mit diesen Ernennungen hat ChroMedX sein Board of Directors auf 6 Mitglieder erweitert. Nähere Informationen über die Geschäftsführung, das Board of Directors und die wichtigsten Berater des Unternehmens erhalten Sie unter www.chromedx.com.

Über Lahav Gil

Lahav ist der Gründer und ehemalige CEO der Kangaroo Group mit Sitz in Toronto, die er zu einer nationalen Marke aufgebaut und vor Kurzem an Starfish Medical mit Sitz in Vancouver Island verkauft hat. Er setzt sich leidenschaftlich für sinnvolle Innovationen, wertbasierte Mitarbeiterführung, Transparenz und Aufklärung ein. Lahay hat tiefgreifende Produktentwicklungs- und Geschäftserfahrung in der Medizintechnik. Er ist Gründer bzw. Mitbegründer von 6 Unternehmen. Außerdem hat er zahlreiche kanadische Startup-Unternehmen von der Idee bis zur Markteinführung begleitet und dabei bedeutend zu ihrer Investitionseignung sowie ihrer klinischen Studien- und Marktreife beigetragen. Er hat an der Einführung von über 200 technologischen Produkten und an bahnbrechenden Innovationen für Unternehmen wie IMRIS, FIO, fSona, Cellaegis, XOR, Ultrasonix, Exact Imaging, Sciex usw. mitgewirkt.

Seit nahezu dreißig Jahren befasst sich Lahay mit technologischen Innovationen, unternehmerischen Vorhaben und Startup-Unternehmen. Seine Karriere begann er in den 1980er Jahren in Israels geschäftigem Innovationsumfeld. Ende der 1990er Jahre hielt er Einzug in die kanadische Innovationslandschaft und leitete Industriedesign-Projekte und unternehmensweite iD-Strategien für Creo/Kodak in Vancouver, wo er einen ersten Vorgeschmack auf die wichtige Rolle von Kultur im Geschäftswesen bekam. 2003 gründete er die Firma Kangaroo Design, die er zur Kangaroo Group (ISO 13485), einer umfassenden Outsourcing-Plattform für Innovationen, die Technik, das Design, die Kommerzialisierung, Zulassungsanträge und die Auftragsfertigung für medizinische Geräte, entwickelte.

Unter seiner Leitung stellte Kangaroo kanadischen Startup-Unternehmen und Unternehmern in der Medizintechnik über 15 Jahre lang Dienstleistungen, Infrastruktur und Gründerpartnerschaften bereit. Während dieser Zeit lag Lahays Hauptaugenmerk neben Spin-ins, Spin-outs und Gründungsinvestitionen auf dem Aufbau von Kangaroo als Plattform.

Aktuelle Neuigkeiten

ChroMedX gab zuletzt die Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung mit den Diagnostik-Marketingexperten DxEconomix über die Durchführung von Initiativen in Zusammenhang mit potenziellen Großtransaktionen bekannt. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens.

Webseite

Sowohl Anleger als auch andere Personen, die an den neuesten Nachrichten und Updates interessiert sind, können sich auf der Webseite des Unternehmens (www.ChroMedX.com) unter den Rubriken Home und News anmelden.

Über ChroMedX Corp.

ChroMedX Corp. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich vor allem auf die Entwicklung neuartiger Medizinprodukte für die in-vitro-Diagnostik und die patientennahe Labordiagnostik (POCT) spezialisiert hat. Die Produkte sind durch unternehmenseigene Patente und Patentanmeldungen geschützt und kommen bei der Blutabnahme, Analyse und Plasma-/Serumgewinnung zum Einsatz.

Das HemoPalm-Blutanalysesystem ist die einzige tragbare Blutanalysetechnologie, bei der die Blutgas- und Elektrolytanalyse mit der CO-Oxymetrie kombiniert wird. Aktuell bieten keine der tragbaren Analysegeräte auf dem Markt eine solche Kombination. Bei den bestehenden Technologien müssen die Anwender ein zweites Gerät für die Durchführung der CO-Oxymetrie kaufen. Durch die Technologie des Unternehmens ist es hingegen möglich, die Blutgas- und Elektrolytanalyse mit der vollständigen CO-Oxymetrie und Bilirubinanalyse in einem einzigen tragbaren Blutanalysegerät anzubieten. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil des HemoPalm-Systems ist die Möglichkeit, Kapillarblut direkt an der Einstichstelle in die Kartusche zu saugen, was eine Alternative zu arteriellem Blut bietet. Die arterielle Blutentnahme ist mit Schmerzen verbunden und kann zu Nervenschädigungen führen. Die CO-Oxymetrie ist ein Verfahren zur Messung der Konzentration von fünf verschiedenen Hämoglobin-Typen im Blut.

Der Weltmarkt für die Blutgas- und Elektrolytanalyse wurde für 2015 auf rund 1,5 Milliarden USD geschätzt und soll bis zum Jahr 2020 ein Volumen von über 1,8 Milliarden USD erreichen.

Webseite: www.chromedx.com

Kontakt: Gerard Edwards Executive Chairman Büro 647-872-9982 DW 2 TF. 1-844-247-6633 DW 2 investor.relations@chromedx.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

