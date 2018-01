NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 28,80 auf 29,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Huttner passte seine Gewinnschätzungen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Versicherern an die Steuerreform in den USA an./ag/das

Datum der Analyse: 08.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000120628

AXC0060 2018-01-08/08:05