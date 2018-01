Am Ende der DAX-Liste finden sich mit der Deutschen Bank und Deutschen Lufthansa lediglich zwei Aktien mit einem Wochenverlust. Bei der Deutschen Bank ging es um 2,4 Prozent auf 15,49 Euro nach unten. Die Steuerreform in den USA sorgt für eine deutliche Mehrbelastung. Dies drückt sich negativ auf das Geschäftsergebnis aus und damit auch auf den Aktienkurs. Der Vorjahresgewinner Deutsche Lufthansa ist erst mal etwas ruhiger in das neue Jahr gestartet. Die Aktie verliert 1,5 Prozent auf 30,26 Euro. BULLEN. ...

