Givaudan bekommt neuen Chef für Aromen-Sparte Novo Nordisk greift nach Biotechunternehmen Ablynx - Dieses wehrt sich aber Roche und GE gehen Partnerschaft in digitaler Diagnostik ein Alno-Übernahme durch Investor in trockenen Tüchern Cerberus gegen Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank , HB, S 1/4-5 Dialog Semi - Q4 Umsatz 463 Mio USD EVOTEC UND APEIRON ERREICHEN ERSTEN MEILENSTEIN IN IMMUNONKOLOGIE-ALLIANZ MIT SANOFI - ZAHLUNG VON GEMEINSAM 3 MIO EUR Kältewelle in USA macht auch der Lufthansa zu schaffen Finnen beim Kauf von Uniper -Beteiligung kurz vor dem Ziel VAPIANO erreicht Expansions- und Umsatzziele im Geschäftsjahr 2017 Runplugged ist im Store: Wie die Financial...

