Mark Mobius gilt als der Experte für Schwellenländer-Investments, drei Jahrzehnte prägte er die EM-Engagements bei Franklin Templeton. Doch nun ist Schluss: Der 81-Jährige will jetzt seinen Ruhestand genießen.Er genoss geradezu einen Guru-Status: Dr. Mark Mobius, Executive Chairman der Templeton Emerging Markets Group, war das Aushängeschild bei Franklin Templeton, wenn es um die Emerging Markets ging. Noch im hohen Alter leitete der Investment-Profi das Schwellenländer-Aktienteam mit rund 50 Mitarbeitern und 28 Milliarden Dollar Kundengeldern. Auch wenn sein Flaggschiff-Fonds, der über vier Milliarden US-Dollar schwere Templeton Asian Growth (ISIN: LU0029875118), in letzter Zeit an Stärke verlor (Performance fünf Jahre: 12,33 Prozent, Volatilität fünf Jahre 13,97 Prozent, FWW, 8.1.2017), zehrte das Ansehen Mobius von seinen früheren Erfolgen in den aufstrebenden Märkten. Mobius galt als Pionier in den Schwellenmärkten und war 30 Jahre bei Templeton tätig, insgesamt 50 Jahre lang waren es in der Finanzbranche. Damit markiert sein Rückzug aus dem Geschäftsleben zugleich das Ende einer Ära.

