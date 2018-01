NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 171 Euro belassen. 2018 sei in der Chemiebranche angesichts hoher Nachfrage aber gleichzeitig auch Kosten und Bewertungen eine sorgfältige Einzelwerteauswahl geboten, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Fusion mit Praxair dürfte durchgehen, dies sei aber bereits eingepreist. Der Experte sorgt sich weiter um eine Stagnation des Europageschäfts./ag/la

Datum der Analyse: 08.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006483001

AXC0108 2018-01-08/10:18