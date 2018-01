Die in der EU verfügbaren HFKW-Mengen werden dafür in einem sogenannten Phase-down stufenweise reduziert. Im aktuellen Schritt wird die Menge an HFKW für die Jahre 2018-2020 auf 63 % gegenüber der festgelegten Ausgangsmenge aus dem Jahr 2015 verringert und über ein Quotensystem registrierten Marktteilnehmern zur Verfügung gestellt. HFKW werden auch heute noch als Kältemittel in vielen Kälte- und Klimatechniken, z.B. Kälteanlagen in Supermärkten, Klimaanlagen und Wärmepumpen eingesetzt. Die F-Gas-Verordnung stellt einen Baustein zur Verringerung der Emission von klimaschädlichen Treibhausgasen des Industriesektors dar. Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 eine Reduktion auf 21 % der für das Jahr 2015 festgelegten Ausgangsmenge - also eine Reduktion um fast 80 % - zu ...

