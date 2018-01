Nach Darstellung der Analysten von SRC Research hat die Peach Property Group AG durch weitere Zukäufe im Dezember das Portfolio im Jahr 2017 insgesamt mehr als verdoppelt. Die Analysten bestätigen in der Folge ihr Rating und heben das Kursziel für die Aktien des Immobilienunternehmens an.

Im Dezember habe das Unternehmen laut SRC Research den Zukauf eines Wohnportfolios mit Standorten in Hessen und Thüringen bekannt gegeben. Durch den Erwerb erweitere Peach das bereits bestehende Portfolio in Nordhessen. Da sich die Einheiten innerhalb eines engen Radius befinden, ermögliche dies nach Einschätzung der Analysten Synergien und Effizienzen in der Verwaltung. Ebenfalls im Dezember habe Peach ein Immobilienunternehmen mit einem Portfolio aus Wohn- und Gewerbeeinheiten übernommen. Der Immobilienspezialist sehe unter anderem durch die gute Lage in Nachbarschaft weiterer Peach-Objekte ein attraktives Wertschöpfungspotenzial und Kosteneffizienzen.

Damit habe sich nach Analystenangaben das Gesamtportfolio von Peach im Jahr 2017 von rund 3.150 auf 6.944 Wohneinheiten mehr als verdoppelt. Damit sei das Unternehmen dem neu gesteckten Ziel von 9.000 Wohneinheiten deutlich näher gekommen. Durch die Erweiterung des Portfolios und wegen des schnellen Closings erhöhen sich die Mieteinnahmen nach Darstellung von SRC Research bereits ab Anfang 2018 deutlich und das Bewertungsergebnis für 2017 werde ebenfalls positiv beeinflusst.

Dementsprechend hat das Analystenteam die GuV-Schätzungen für 2017, 2018 und 2019 angehoben und geht für 2017 von einem Nettoergebnis von über 33 Mio. CHF aus, welches deutlich über der ursprünglichen Schätzung liege. Das Unternehmen verfüge weiterhin über hohe finanzielle Mittel, weshalb laut SRC auch 2018 von weiteren signifikanten Transaktionen auszugehen sei, so dass das Ziel von 9.000 Wohneinheiten in den nächsten 12 bis 18 Monaten greifbar erscheine. Die Analysten haben vor diesem Hintergrund ihr Kursziel für die Peach-Aktie auf 35,00 CHF (zuvor: 33,00 CHF) erhöht und die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt.

