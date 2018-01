DAX - Erneutes Gap gen Norden

Henry Philippson,

Hallo am Mittag,

der DAX hielt sich am Freitag nach den US-Arbeitsmarktdaten im Bereich der 13.300 Punkte-Marke. Heute Morgen startet das deutsche Börsenbarometer dann mit einer weiteren Aufwärtskurslücke und klettert bis auf 13.410 Punkte.



Die neuerliche Aufwärtskurslücke zum Wochenstart könnte sich ziemlich zügig als Erschöpfungskurslücke herausstellen. Nach der jüngsten Rally von 650 Punkte ohne größere technische Korrekturen hat der Index nun kurzfristig erst einmal Konsolidierungsbedarf. Hier ist in den kommenden Handelstagen tendenziell mit einer etwas ausgedehnteren technischen Korrektur zu rechnen. Diese könnte den Index demnächst wieder in den Bereich der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie um 13.250 bis 13.280 Punkte führen, bevor der übergeordnete Aufwärtsimpuls fortgesetzt werden sollte. Das Chance/ Risiko - Profil für Neuengagements auf der Longseite ist auf dem aktuellen Niveau dementsprechend unattraktiv.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.12.2017 - 08.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 08.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW4LW3 9,62 12.425 13,62 29.03.2018 DAX Index HW43VR 20,37 11.350 6,54 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 08.01.2018; 11:08 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW43ZQ 8,15 14.150 16,54 29.03.2018 DAX Index HU9JVL 14,12 14.750 9,53 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 08.01.2018; 11:08 Uhr

