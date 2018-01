Kaum hat das neue Jahr begonnen, dreht sich im Biotech-Sektor ordentlich das Übernahmekarussell. Während die dänische Novo Nordisk nach dem belgischen Biotech-Unternehmen Ablynx greifen will, hat der US-Biotech-Konzern Celgene bereits beim Krebsspezialisten Imapct Biomedicines zugeschlagen. Celgene ist zunnächst bereit 1,1 Milliarden Dollar zu bezahlen. Der Preis kann aber noch bis auf sieben Milliarden Dollar steigen, wenn bestimmte an die Zulassung und den Umsatz eines Krebstherapeutikums verknüpfte Meilensteine erreicht werden. Das wäre eine der größten Übernahmen in der Geschichte des Unternehmens. Im Jahr 2015 hatte der US-Konzern bereits Receptos für 7,2 Milliarden Dollar akquiriert. Mit Impact Medicines will sich Celgene insbesondere den Zugang zum vielversprechenden Krebsmittel Fedratinib sichern. Das Medikament wird derzeit in Studien zur Behandlung einer seltenen und chronischen Erkrankung des Knochenmarks (Myelofibrose) getestet.

Den vollständigen Artikel lesen ...