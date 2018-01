Bad Marienberg - Juniper Networks (NYSE: JNPR) (ISIN US48203R1041/ WKN 923889) wurde von Service Providern in vier von fünf Auswahlkriterien auf Platz Eins gesehen, wenn es um Netzwerk-Anbieter geht - so das Ergebnis der aktuellen IHS Markit Router & Switch Vendor Leadership Service Provider Studie, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...