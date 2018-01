Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für AB Inbev von 125 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Überdurchschnittliches Gewinnwachstum dürfte die Bewertung der Getränkebranche stützen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Montag vorliegenden Studie. Entscheidende Impulse gäben die Trendwende in den Schwellenländern sowie die Fußball-WM. AB Inbev und Diageo sind Nicolais Favoriten./ag/ajx Datum der Analyse: 08.01.2018

