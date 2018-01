FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will künftig künstliche Intelligenz (KI) des US-Grafikspezialisten Nvidia einsetzen, um Fahr- und Sicherheitsfunktionen seiner Autos zu automatisieren. Nvidias Plattform Drive IX soll im VW-Konzeptfahrzeug I.D. Buzz eingesetzt werden, wie beide Unternehmen anlässlich der Consumer Electronics Show CES in Las Vegas mitteilten.

Die lernende Software könne bei der Gesichtserkennung zum Entriegeln des Fahrzeugs von außen eingesetzt werden, zur Gestenerkennung für Bedienelemente oder Warnungen auslösen, sollte die Blickrichtung des Fahrers auf eine Ablenkung hindeuten.

Nvidia-CEO Jensen Huang erwartet schon in wenigen Jahren in jedem Fahrzeug KI-Assistenten für Sprache und Gesten- und Gesichtserkennung. "Zusammen mit Volkswagen arbeiten wir an einer neuen Fahrzeuggeneration, die sicherer und komfortabler ist als bisherige Fahrzeuge, und zugänglich für jedermann", sagte er.

Der I.D. BUZZ gehört zur Familie der Elektrofahrzeuge, mit denen Volkswagen ab 2020 das autonome Fahren schrittweise einführen will. Strategisches Ziel sei eine weltweite Spitzenposition bei der Elektromobilität. Dafür bringe die Marke bis 2025 mehr als 20 reine E-Modelle auf den Markt.

Mit ZF hat Nvidia ein weiteres deutsches Unternehmen für seine Technologie gewonnen. Die Friedrichshafener haben Anfang des Jahres angekündigt, gemeinsam mit Nvidia ein System zu entwickeln, das KI für die Mobilitätsbranche verfügbar mache. Außer Fahrzeugen nannte ZF auch die Industrietechnik als Anwendungsgebiet.

Nvidia ist bisher vor allem in der Spielebranche für seine Grafikprozessoren bekannt. Das kalifornische Unternehmen ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen.

