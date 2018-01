(neu: mehr Details und Hintergrund)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Wirecard -Aktien haben am Montag erstmals die Marke von 100 Euro geknackt, Triebfeder war die Aussicht auf weiteres Wachstum. In der Spitze war es bis auf fast 105 Euro nach oben gegangen. Gegen Mittag führten die Papiere des Bezahldienstleisters den TecDax mit einem Plus von noch 3,39 Prozent auf 102,85 Euro an.

Wie das Unternehmen mitteilte, wurde es von Fortress GB als Herausgeber der sogenannten "The One Card" ausgewählt. Beide Konzerne wollen gemeinsam eine Stadion-Dauerkarte mit kontaktloser Bezahlfunktion auf dem britischen Sportmarkt einführen. Mit der Karte könnten dann etwa der Eintritt ins Stadion sowie Käufe bei Händlern vor Ort oder online gezahlt werde, hieß es weiter.

Da Fortress GB Partner von über 130 Sport-Teams und -Organisationen der Welt sei, eröffne der Deal gute Wachstumsmöglichkeiten, erklärte ein Händler. Er verwies zudem auf eine positive Studie der Analysten des US-Investmenthauses Keefe, Bruyette & Woods. Diese hoben das Kursziel zum Wochenstart von 82 auf 114 Euro an und bestätigten ihr "Outperform"-Votum.

Damit zählen die Experten zu den größten Optimisten. Von den im dpa-AFX-Analyser erfassten Analysehäusern traut nur die Baader Bank den Aktien mit einem Ziel 117 Euro noch mehr zu. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 95 Euro.

Wirecard profitiert stark vom Trend hin zum Online-Handel. Allein 2017 legte der Kurs um fast 130 Prozent zu. An der Börse ist der Konzern mittlerweile fast 13 Milliarden Euro wert und damit mehr als die im Dax notierten Konzerne ProSiebenSat.1 und RWE./mis/tav/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007472060

AXC0161 2018-01-08/13:01