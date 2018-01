Die Erlöse der Gastronomie-Kette Vapiano sind 2017 um 4,8 Prozent gestiegen, 27 neue Restaurants wurden eröffnet. Das Unternehmen nimmt für die rasante Expansion dabei weiter Verluste in Kauf.

Die Pizza- und Pasta-Kette Vapiano will ihren Expansionskurs fortsetzen. In diesem Jahr werden bis zu 38 neue Restaurants eröffnet, wie Vorstandschef Jochen Halfmann am Montag ankündigte. Zudem weite das seit einem halben Jahr börsennotierte Unternehmen den Lieferservice aus. Vapiano steigerte 2017 nach ersten Berechnungen die ...

