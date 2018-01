Mit 2,7 Millionen Nächtigungen gibt es in Zell am See-Kaprun ein Plus von knapp 5 % im Vergleich zum Vorjahr



Zell am See-Kaprun (ots) - Zell am See-Kaprun, 08. Januar 2018: Neue Rekordmeldung aus Zell am See-Kaprun im SalzburgerLand: Nach dem Meilenstein im vergangenen Tourismusjahr verzeichnet die Ferienregion im Zeitraum 2016/2017 wieder ein Rekordergebnis bei den Nächtigungszahlen. Erstmals wurden 2,7 Millionen Nächtigungen erreicht, was einem Anstieg von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Insgesamt verbrachten im vergangenen Tourismusjahr (November 2016 bis Oktober 2017) knapp 652.000 Gäste ihren Urlaub in der beliebten Ganzjahres-Destination im SalzburgerLand.



Zwtl.: Nach Nächtigungsrekorden: Zell am See-Kaprun Tourismus blickt optimistisch in die Zukunft



"Die heterogene, aus über 60 Nationen bestehende Gästestruktur zeichnet unsere Region aus. Wir sind stolz über diese Internationalität, die Zuwächse aus den verschiedensten Quellmärkten und das Erreichen der Rekordmarke von insgesamt 2.677.081 Nächtigungen. Dies ist eine Bestätigung unserer strategischen Ausrichtung und würdigt unsere Anstrengungen, ein abwechslungsreiches, qualitativ hochwertiges touristisches Angebot zu schaffen", bilanziert Mag. Renate Ecker, Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprun.



Mag. Georg Segl, Obmann des Tourismusverbandes Zell am See ergänzt: "Wir freuen uns über das anhaltende, rege Interesse an unserer Region. Dies zeigt, dass sich die professionelle Produktenwicklung ebenso wie die nachhaltige Marketingstrategie, die gute Zusammenarbeit mit den Leistungspartnern sowie die großen Investitionen in die Infrastruktur ausgezahlt haben." "Vom ausgeglichenen Ganzjahrestourismus profitiert die gesamte Region", führt Christoph Bründl, Obmann des Tourismusverbandes Kaprun aus. "Wir sind zuversichtlich, diese positive und nachhaltige Entwicklung gemeinsam mit starken, innovativen Partnern wie den Bergbahnen Kitzsteinhorn und Maiskogel sowie der Schmittenhöhe weiter vorantreiben zu können. Die Anstrengungen und Investitionen unserer Bergbahnen - wie aktuell der neue areitXpress mit der areitLounge oder die K-onnection, die Verbindung vom Maiskogel mit dem Kitzsteinhorn - sind von enormer Wichtigkeit für den Tourismus in der Region."



Zwtl.: Perfekter Winterstart 17/18



Alleine im November 2017 verzeichnete Zell am See-Kaprun bereits 82.600 Übernachtungen und damit ein sagenhaftes Plus von 16,12% im Vergleich zum November 2016. Grund dafür ist der frühe Winterstart. Am 30. September 2017 eröffnete das Kitzsteinhorn in Kaprun einen Teil seiner Pisten, im Dezember 2017 lagen schon 3 Meter Schnee am Gletscher. Durch den frühen Schneefall konnte auch die Schmittenhöhe an zwei vollen Wochenenden im November einen ersten Skibetrieb ermöglichen. Die perfekten Pistenverhältnisse locken seither zahlreiche Winterfans nach Zell am See-Kaprun. Vor allem Gäste aus den Quellmärkten Deutschland und Niederlande schätzen das umfassende Wintersportangebot der Region. Viele internationale Marketingaktivitäten der Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH tragen ihren Teil zur perfekten Bewerbung des Winters bei.



Zwtl.: Auch Sommersaison 2017 rekordlastig



Die Region Zell am See-Kaprun legte im Sommer 2017 sowohl bei den Nächtigungen als auch bei den Ankünften zu und verzeichnet das beste Sommerergebnis seit Beginn der Aufzeichnung. Von Mai bis Oktober 2017 wurden 5,6 Prozent mehr Übernachtungen registriert als im Vorjahr. Bei den Ankünften konnte ein Plus von 6,9 Prozent verbucht werden. Insgesamt hat die Alpendestination in den Sommermonaten 2017 1,28 Millionen Übernachtungen und über 346.000 Ankünfte in- und ausländischer Gäste erfasst.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH Johanna Klammer, BA Presse j.klammer@zellamsee-kaprun.com http://www.zellamsee-kaprun.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2931/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: Zell am See-Kaprun newsroom: http://www.presseportal.de/nr/68329 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_68329.rss2