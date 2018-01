Das Analysehaus S&P Global hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Sell" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Mit der am Freitag aufgrund von Steuerbelastungen herausgegebenen Gewinnwarnung werde das Institut nun zum dritten Mal in Folge einen Jahresverlust einfahren, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Zahlen zum vierten Quartal 2017 dürften enttäuschend ausfallen, da der Vorstand der Bank auf schwierige Handelsbedingungen in diesem Zeitraum hingewiesen habe./kro/edh Datum der Analyse: 08.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0061 2018-01-08/13:40

ISIN: DE0005140008