Der australische Goldproduzent Blackham Resources Ltd. (ASX: BLK; WKN: A0KFUC; ISIN: AU000000AEK4) hat mit seinem Projekt Wiluna wahrlich ein turbulentes Jahr 2017 hinter sich bringen müssen. Umso gespannter erwartete man die Information, ob das letzte Quartal 2017 zur Hoffnung anregt, wieder kontinuierliches Fahrwasser erreichen zu können. Am 5.1.2018 brachte nun das Management die ersehnte Nachricht. Dazu die einzelnen Meldungen in der Übersicht. Die hochgradigen Erzzonen der Gruben M4 (November 2017) und Galaxy (Dezember 2017) wurden aufgefunden und sollen auch 2018 für höherwertiges Material für die Mühle und positivem Cash Flow sorgen. Im Dezember 2017 wurden 137.000 Tonnen Erz mit 1,6 g/To. von den Gruben M4 und Galaxy abgebaut und damit 8.038 Unzen Gold produziert. Im 4. Quartal 2017 wurde die Rekordmenge von 443.000 Tonnen verarbeitet und die Gewinnungsraten auf 92,3% angehoben. Diesen Level erwartet man auch in Zukunft beibehalten zu können. In der letzten Dezemberwoche konnte mit 1.685 Unzen Gold ein Rekordergebnis auf Wochenbasis erzielt werden. Dies wurde erreicht durch eine Verarbeitung mit durchschnittlichen 1,5 g/To. Der Aufbau von Vorhaltematerial ging weiter und erreichte per 31.12.2017 51.000 Tonnen zu 1,6 g/To. Für 2018 ist ein weiterer kontinuierlicher Aufbau geplant. Im abgelaufenen Quartal konnte die Höhe des Abraums nach der Verarbeitung signifikant reduziert werden, was zu einer wesentlichen Reduzierung der Produktionskosten führte. Die Strip-Ratio soll im ersten Halbjahr 2018 bei 7:1 (Abraum:Erz) liegen. Sowohl in der Grube M4 als auch auf Galaxy wurden Bohrungen zur Kontrolle der Erzgrade durchgeführt, da diese Gruben in den kommenden 6 Monaten rd. 76% der Goldproduktion ausmachen werden. Die aktuellen Reserven unterstützen die 3,5 jährige Minenlaufzeit für eine Goldproduktion von ca. 250.000 Unzen. Weitere Verlängerungen der Minenlaufzeit werden aktuell untersucht. Der...

